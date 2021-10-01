PR-директор Шаляпина рассказала о брачном контракте артиста

Российский певец Прохор Шаляпин подписал брачный контракт с покойной женой Татьяной Клаудией Дэвис, рассказала Москве 24 PR-директор артиста Евгения Кириченко.

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Ранее 37-летний Шаляпин сообщил в соцсетях, что его жена, канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Дэвис, скончалась от последствий коронавирусной инфекции. После этого некоторые обвинили его в меркантильности и женитьбе ради денег.

Кириченко добавила, что певца не пустят на церемонию похорон, которая пройдет в США, из-за строгих противоэпидемиологических правил. Она подчеркнула, что вдовец очень переживает по этому поводу.

"Также Прохор очень переживает по поводу травли, которой он подвергся в социальных сетях. И от своей бывшей возлюбленной Виталины Цымбалюк", – заключила PR-директор артиста.