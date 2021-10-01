В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.46
Войти в почту

PR-директор Шаляпина рассказала о брачном контракте артиста

Москва24
15 минут назад

Российский певец Прохор Шаляпин подписал брачный контракт с покойной женой Татьяной Клаудией Дэвис, рассказала Москве 24 PR-директор артиста Евгения Кириченко.

PR-директор Шаляпина рассказала о брачном контракте артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее 37-летний Шаляпин сообщил в соцсетях, что его жена, канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Дэвис, скончалась от последствий коронавирусной инфекции. После этого некоторые обвинили его в меркантильности и женитьбе ради денег.

Кириченко добавила, что певца не пустят на церемонию похорон, которая пройдет в США, из-за строгих противоэпидемиологических правил. Она подчеркнула, что вдовец очень переживает по этому поводу.

"Также Прохор очень переживает по поводу травли, которой он подвергся в социальных сетях. И от своей бывшей возлюбленной Виталины Цымбалюк", – заключила PR-директор артиста.

Ранее мать артиста Елена Колесникова сообщила, что Шаляпин не планирует претендовать на наследство, а собирается оставить все имущество родителям жены.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители