Little Big выпустили клип про Иисуса и мемы

Российская группа Little Big выпустила клип на песню «The Internet», которая была записана при участии американского музыканта Оливера Три. Для ролика участники группы обыграли различные популярные мемы и YouTube-форматы, сыграв в них главных персонажей. Видео опубликовали на YouTube-канале Оливера Три.

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Для отечественного коллектива композиция стала первой, которая была выпущена на западном лейбле Atlantic Records. Она вошла в совместный с Три мини-альбом «Welcome To The Internet».

По сюжету клипа некий пользователь интернета просматривает популярные мемы и видео с популярными для YouTube форматами на своем компьютере. При этом в роли персонажей роликов выступают участники коллектива и Оливер. В финале клипа оказывается, что юзером является Иисус, который делит «офис» с индуистским божеством Шивой.