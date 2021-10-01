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Little Big выпустили клип про Иисуса и мемы

Елена Прошина
29 минут назад

Российская группа Little Big выпустила клип на песню «The Internet», которая была записана при участии американского музыканта Оливера Три. Для ролика участники группы обыграли различные популярные мемы и YouTube-форматы, сыграв в них главных персонажей. Видео опубликовали на YouTube-канале Оливера Три.

Little Big выпустили клип про Иисуса и мемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для отечественного коллектива композиция стала первой, которая была выпущена на западном лейбле Atlantic Records. Она вошла в совместный с Три мини-альбом «Welcome To The Internet».

По сюжету клипа некий пользователь интернета просматривает популярные мемы и видео с популярными для YouTube форматами на своем компьютере. При этом в роли персонажей роликов выступают участники коллектива и Оливер. В финале клипа оказывается, что юзером является Иисус, который делит «офис» с индуистским божеством Шивой.

Напомним, что работа над релизом велась в Лос-Анджелесе, а совместный с Три альбом Little Big назвали «сотрудничеством между Востоком и Западом».

Шоу-бизнес,Иисус Христос,
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