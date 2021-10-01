В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.05
Войти в почту

Джигану пришлось перенести бой с Емельяненко

Лера Букина
1 час назад

Совсем недавно исполнитель Джиган анонсировал бой с профессиональным боксером Александром Емельяненко. После этого артист стал гостем нового выпуска Comedy Club, где он рассказал что поединок, который должен был состояться четвертого ноября, переносится из-за срочной поездки артиста на Мальдивы.

Джигану пришлось перенести бой с Емельяненко
Фото: @alexemelyanenko@alexemelyanenko

По словам Джигана, за бой он должен получить порядка 50 миллионов. Резиденты Comedy Club в свою очередь поинтересовались, как он согласился выйти на ринг с профи смешанных единоборств, и почему именно такой гонорар. На что артист ответил, что у него много детей.

Стоит отметить, что идею выйти на ринг озвучил именно Джиган, опубликовав пост в Instagram, а Александр Емельяненко в ответ подхватил такую задумку. Однако при гонораре Джигана в 50 миллионов, боец смешанных единоборств запросил всего 30 миллионов. После того, как информация попала в СМИ, некоторые букмекерские конторы уже готовы были финансировать поединок. Новая дата поединка между Джиганом и Емельяненко из-за поедки на Мальдивы пока неизвестна.

Однажды у Емельяненко уже состоялся подобный бой. Он вышел на ринг против пауэрлифтера Александра Кокляева в 2019 году. И уже в первом раунде Александр отправил своего противника в нокаут. Напомним, что Александр Емельяненко провел на ринге 37 боев, из которых вышел победителем в 28 из них.

Шоу-бизнес,Александр Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители