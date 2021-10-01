Джигану пришлось перенести бой с Емельяненко

Совсем недавно исполнитель Джиган анонсировал бой с профессиональным боксером Александром Емельяненко. После этого артист стал гостем нового выпуска Comedy Club, где он рассказал что поединок, который должен был состояться четвертого ноября, переносится из-за срочной поездки артиста на Мальдивы.

Фото: @alexemelyanenko @alexemelyanenko

По словам Джигана, за бой он должен получить порядка 50 миллионов. Резиденты Comedy Club в свою очередь поинтересовались, как он согласился выйти на ринг с профи смешанных единоборств, и почему именно такой гонорар. На что артист ответил, что у него много детей.

Стоит отметить, что идею выйти на ринг озвучил именно Джиган, опубликовав пост в Instagram, а Александр Емельяненко в ответ подхватил такую задумку. Однако при гонораре Джигана в 50 миллионов, боец смешанных единоборств запросил всего 30 миллионов. После того, как информация попала в СМИ, некоторые букмекерские конторы уже готовы были финансировать поединок. Новая дата поединка между Джиганом и Емельяненко из-за поедки на Мальдивы пока неизвестна.