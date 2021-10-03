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Прохора Шаляпина перед свадьбой заставили подписать брачный контракт

Газета.Ruиещё 2
54 минуты назад

Умершая от коронавируса жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис заставила его подписать 150-страничный брачный контракт перед свадьбой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друга артиста Георгия Кирьянова.

Шаляпин перед свадьбой подписал брачный контракт
Фото: InstagramInstagram

«Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы», — сказал он.

Ранее директор Шаляпина Анна Бычкова объяснила, почему артист не сможет проститься со скончавшейся в США женой Татьяной Дэвис.

Шаляпин отказался от наследства супруги-миллионерши

42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев болезни. Сперва она пробовала лечиться дома, но в середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID-19. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла не приходя в сознание. Новость о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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