Шаляпин перед свадьбой подписал брачный контракт

Умершая от коронавируса жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис заставила его подписать 150-страничный брачный контракт перед свадьбой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друга артиста Георгия Кирьянова.

«Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы», — сказал он.

42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев болезни. Сперва она пробовала лечиться дома, но в середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID-19. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла не приходя в сознание. Новость о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе.