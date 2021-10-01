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На Украине блогерша разозлила военных словами о России

Газета.Ru
45 минут назад

Блогерша из Львова во время трансляции в Instagram назвала Крым частью России и осудила участников боевых действий на востоке Украины за бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает издание "Украина.ру".

На Украине блогерша разозлила военных словами о России
Фото: Политика Страны/TelegramПолитика Страны/Telegram

"Крым российский по документам, вот и все, и пишите все что хотите, мне все равно", - говорит девушка на видео.

Блогерша также рассказала, что ей не нравится, когда участники конфликта на востоке Украины заходят в маршрутку и требуют бесплатный проезд, хотя пожилые люди должны оплачивать его со своей пенсии. Слова девушки вызывали гнев военных, а вскоре она выложила извинения на фоне желто-голубого флага.

"Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила!" — написала девушка.

Блогерша добавила, что благодарна военнослужащим за "защиту Украины".

Ранее Кабинет министров Украины одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Республики Крым и Севастополя. В плане содержится 158 пунктов, в нем даны поручения разным ведомствам и органам. В документе речь в том числе идет о работе с международными партнерами Украины по применению дополнительных и продлению действующих санкций в отношении Российской Федерации, а также юридических и физических лиц, причастных к возвращению крымского полуострова в состав России.

Шоу-бизнес,Правительство Украины,
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