На Украине блогерша разозлила военных словами о России

Блогерша из Львова во время трансляции в Instagram назвала Крым частью России и осудила участников боевых действий на востоке Украины за бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает издание "Украина.ру".

Фото: Политика Страны/Telegram Политика Страны/Telegram

"Крым российский по документам, вот и все, и пишите все что хотите, мне все равно", - говорит девушка на видео.

Блогерша также рассказала, что ей не нравится, когда участники конфликта на востоке Украины заходят в маршрутку и требуют бесплатный проезд, хотя пожилые люди должны оплачивать его со своей пенсии. Слова девушки вызывали гнев военных, а вскоре она выложила извинения на фоне желто-голубого флага.

"Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила!" — написала девушка.

Блогерша добавила, что благодарна военнослужащим за "защиту Украины".