Муж актрисы Анастасии Макеевой строитель Роман Мальков рассказал о своей тяжелой молодости. Своей историей он поделился в сторис на личной странице в Instagram.
Роман признался, что в какой-то момент он понял, что мозг дан человеку для того, чтобы думать. По его словам "нужно оптимизировать свое время, и решать либо руками заработать, либо головой".
"По поводу работы головой. Лет 14 получается уже. До этого я работал ножками, ручками, спинкой. И грузчиком был, и грибы собирал. Продавал на рынке. Это было в студенчестве, в молодости",
— поделился Мальков.
Напомним, что в прошлом году Роман вернулся из Словении, где проводил время с женой и детьми. И, увидев Макееву на ее даче, бизнесмен понял, что это судьба. Так, спустя несколько месяцев Мальков подал на развод и сделал Анастасии предложение руки и сердца прямо на сцене театра. И с тех пор Мальков и Макеева буквально неразлучны, они вместе ходят на различные мероприятия. В своем instagram строитель также делится снимками с подобных встреч. На одном из них он запечатлелся с Макеевой и Дмитрием Дибровым. Вот, что он об этом написал:
"Человек, которого безумно интересно слушать, и точно всегда можно перенять много полезного и интересного. Рад, что судьба, нас балует встречами с вами".
А под снимком со своей новоиспеченной супругой, Роман предпочел закрыть комментарии.