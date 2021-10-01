Роман Мальков рассказал о своей тяжелой молодости

Роман признался, что в какой-то момент он понял, что мозг дан человеку для того, чтобы думать. По его словам "нужно оптимизировать свое время, и решать либо руками заработать, либо головой".

"По поводу работы головой. Лет 14 получается уже. До этого я работал ножками, ручками, спинкой. И грузчиком был, и грибы собирал. Продавал на рынке. Это было в студенчестве, в молодости",

Напомним, что в прошлом году Роман вернулся из Словении, где проводил время с женой и детьми. И, увидев Макееву на ее даче, бизнесмен понял, что это судьба. Так, спустя несколько месяцев Мальков подал на развод и сделал Анастасии предложение руки и сердца прямо на сцене театра. И с тех пор Мальков и Макеева буквально неразлучны, они вместе ходят на различные мероприятия. В своем instagram строитель также делится снимками с подобных встреч. На одном из них он запечатлелся с Макеевой и Дмитрием Дибровым. Вот, что он об этом написал: