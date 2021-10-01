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10 суток, штраф и депортация: таджикского блогера наказали за скандальный снимок

Елена Прошина
43 минуты назад

Суд арестовал блогера из Таджикистана Руслана Бобиева, сделавшего провокационный снимок на фоне Храма Василия Блаженного в Москве, на 10 суток и назначил ему штраф в 5 тыс. рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, судья наказала его за сопротивление полиции, а после отбывания административного наказания молодого человека ждет депортация на родину.

10 суток, штраф и депортация: таджикского блогера наказали за скандальный снимок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованной каналом видеозаписи блогера ведут в сопровождении полицейских в зал суда. Отмечается, что на заседании молодой человек извинился, признал свою вину и раскаялся.

Кроме того, подругу блогера Анастасию Чистову, которая приняла участие в фотосессии, также арестовали на 10 суток за неповиновение полиции.

Напомним, что ранее Руслан (настоящее имя – Музаффар) Бобиев опубликовал фотографию на фоне Храма Василия Блаженного. На ней девушка в полицейской форме сидит лицом к блогеру, имитируя половой акт. Снимки блогер выложил на своих страницах в Instagram и TikTok.

«Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», – подписал публикацию Бобиев.

После поднявшегося скандала в Telegram-канале Mash появилось видео с извинениями Бобиева. Молодой человек отметил, что ранее не был судим, однако привлекался к ответственности за пранки. Бобиев пояснил, что на его страницу в Instagram были подписаны 100 тыс. человек, однако сейчас она заблокирована.

«Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», – сказал Руслан.

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