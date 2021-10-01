Фигура Глюкозы на фото в купальнике взволновала фанатов

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь поделилась откровенной фотографией с отдыха и взволновала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

35-летняя знаменитость снялась в бассейне боком к камере с распущенными волосами. На размещенном фото она одета в черный слитный купальник с декольте и разрезами, оголяющими талию и спину. «Чтобы жить, нужна смелость», — подписала Глюкоза пост, который набрал больше 45 тысяч лайков и и порадовал подписчиков певицы.

Поклонники оценили стройную фигуру исполнительницы и принялись писать комплименты в комментариях. «Самая сексуальная на нашей эстраде», «Супер фигура у вас, Наташа», «Красотка невероятная», «Шикарная фигура, я ваш фанат с раннего детства, а сейчас мне 25 и я не могу поверить в вашу красоту», «Богиня», — высказывались они.