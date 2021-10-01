49-летняя София Вергара снялась обнаженной в кофейных зернах

Колумбийская актриса, звезда "Американской семейки" София Вергара поделилась новой фотографией в Instagram. На ней 49-летняя Вергара позирует полностью обнаженной в кофейных зернах.

Фото: Reuters Reuters

Зерна, в частности, использованы, чтобы прикрыть интимные месте звезды. Свой новый пост актриса приурочила к Национальному дню кофе в Колумбии.

Недавно Вергара рассказала, что в возрасте 28 лет пережила рак щитовидной железы. По словам Вергары, ей повезло обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда опухоль в горле только появилась.

Ранее американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографии интимного характера.

Артистка, на аккаунт которой подписаны более 34 млн человек, выложила обнаженные снимки вскоре после освобождения из-под опеки родного отца Джейми Спирса.