Шаляпина не пустят на прощание с умершей в США женой-миллионершей

«Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы... Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют», - рассказал Кирьянов «СтарХиту».