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Шаляпина не пустят на прощание с умершей в США женой-миллионершей

Анна Безрукова
1 час назад

Музыкант Прохор Шаляпин не сможет проститься со своей умершей в США супругой Татьяной Дэвис из-за коронавирусных ограничений.

Шаляпина не пустят на прощание с умершей в США женой-миллионершей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил близкий друг Шаляпина, актер Георгий Кирьянов, Прохор очень подавлен этой новостью. Он рассказал, что из-за пандемии у родителей покойной и у Прохора не будет возможности попрощаться с ней в США: родным не разрешат даже близко подойти к закрытому гробу.

«Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы... Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют», - рассказал Кирьянов «СтарХиту».

Георгий Кирьянов — звезда сериала «Чернобыль» — был свидетелем на свадьбе в Лас-Вегасе Шаляпина и бизнесвумен из Канады Татьяны Дэвис.

Ранее сообщалось, что новобрачные потратили на организацию праздника около 15 млн рублей.

«Царство тебе небесное и небесный покой. Этот злостный коронавирус не щадит никого, — написал Георгий Кирьянов в Инстаграм, разместив фото со свадьбы. — Очень трудно говорить об этом, но Татьяны Девис больше с нами нет. Еще совсем недавно, 31 июля мы отмечали ее свадьбу с Прохором и буквально спустя два дня она начала бороться с заболеванием. Сначала были капельницы, затем реанимация, ИВЛ и кома. Она покинула этот мир, так и не проснувшись. Нет слов просто...».

Напомним, в конце июля супруги отметили пышную свадьбу, после чего новобрачная оказалась в клинике с коронавирусной инфекцией. Более месяца она находилась на ИВЛ, затем, не приходя в сознание, умерла. Об этой потере Прохор ранее сообщил в Инстаграм.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,StarHit,
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