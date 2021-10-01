Лидер группы Delays умер от рака

"Грег умер, будучи окружен бесконечной любовью, которую мы и вы все подарили ему на этом пути. Словами не выразить, сколько это значило для него и для нас - то, что вы были рядом, поднимая нас ввысь, как крылатая армия", - написал Аарон Гилберт в соцсетях.

Несколькими неделями ранее он заявил, что прекратил лечение. В это время он уже находился в хосписе, где получал обезболивающие препараты, и признавался, что скучает по супруге и дочерям. О своем диагнозе Грег Гилберт узнал 2016 году, в первый день рождения его младшей дочери. Тогда же стало известно, что болезнь распространилась на легкие. Во время болезни он не оставлял музыку, а также делился с поклонниками своими стихами и рисунками.