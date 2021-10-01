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Лидер группы Delays умер от рака

Газета.Ruиещё 1
27 минут назад

Вокалист инди-рок-группы Delays Грег Гилберт умер от рака кишечника на 44-м году жизни, передает "Би-би-си".

Лидер группы Delays умер от рака
Фото: @greggilbert_artist/Instagram@greggilbert_artist/Instagram

По словам брата музыканта и его коллеги по группе Аарона, в последние часы семья была рядом с Гилбертом.

"Грег умер, будучи окружен бесконечной любовью, которую мы и вы все подарили ему на этом пути. Словами не выразить, сколько это значило для него и для нас - то, что вы были рядом, поднимая нас ввысь, как крылатая армия", - написал Аарон Гилберт в соцсетях.

С раком Грег Гилберт боролся в течение пяти лет.

Несколькими неделями ранее он заявил, что прекратил лечение. В это время он уже находился в хосписе, где получал обезболивающие препараты, и признавался, что скучает по супруге и дочерям. О своем диагнозе Грег Гилберт узнал 2016 году, в первый день рождения его младшей дочери. Тогда же стало известно, что болезнь распространилась на легкие. Во время болезни он не оставлял музыку, а также делился с поклонниками своими стихами и рисунками.

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