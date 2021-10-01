Сплошь измены: Слава объяснила расставание с гражданским мужем

«Я уходила от Толи на три месяца. Закрутила роман. Повела себя аморально. Думала, что влюбилась. Мы разошлись. Но вскоре я поняла, что хочу жить только с Толей. И мы простили друг друга и стали снова вместе. Он тоже полюбил. Просто я честнее. А он говорит, что ничего у него на стороне не было. Мой любовник был красивый молодой человек. Но не получилось у нас с ним».