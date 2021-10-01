Сплошь измены: Слава объяснила расставание с гражданским мужем

Борис Корчевников вычислил любовника певицы Славы в эфире программы "Судьба человека". Певица призналась, что будучи в отношениях с предпринимателем Антоном Данилицким, она влюбилась в другого мужчину.
«Я уходила от Толи на три месяца. Закрутила роман. Повела себя аморально. Думала, что влюбилась. Мы разошлись. Но вскоре я поняла, что хочу жить только с Толей. И мы простили друг друга и стали снова вместе. Он тоже полюбил. Просто я честнее. А он говорит, что ничего у него на стороне не было. Мой любовник был красивый молодой человек. Но не получилось у нас с ним».
Корчевников подумал, что любовником Славы стал партнер по фильму "Параграф 78" Владимир Вдовиченков, но она опровергла этот домысел.
«Нет. У Володи тогда была супруга. И не к Куценко я ушла. У него тогда уже была девушка. Они поженились потом», – заметила Слава.
Затем Слава рассказала, почему ее гражданский муж Константин Морозов оставил их с новорожденной дочерью.
«Он на 10 лет меня старше. У меня была подруга Яна. Костя приехал из Челябинска и жил с ней на одной лестничной клетке. Там мы и встретились. Он влюбился в меня. Встречаться мы стали примерно через год».
Как отметила певица, до свадьбы дело так и не дошло.
«А потом я застала его целующимся на кухне с моей подругой. Сволочи, короче, оба. Через две недели я простила и мужа, и подругу. Потом у нас дочь Саша родилась. У нее со здоровьем были серьезные проблемы. Костя не выдержал и ушел. Моя дочь практически не спала до двух лет. И я не спала. Ребенок кричал с утра до ночи. Костя — хороший человек. Помогал всегда нам. У него сейчас новая семья», — заявила певица Слава.
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