День рождения Гарри и Лизы Галкиных обошелся в 9 миллионов рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.
18 сентября Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Вечеринка по этому случаю прошла в элитном ресторане на Рублевском шоссе.
Мероприятие было стилизовано под фильм «Звездные войны». Зал ресторана выглядел как межгалактический корабль, на столах стояли космические закуски, а на сцене прошло инопланетное шоу.
«Техническое оборудование, техническое обслуживание, а также декор помещения обошлись в четыре миллиона рублей. Если говорить о суммарной стоимости дня рождения Лизы и Гарри Галкиных, то в общей сумме она приравнивается к девяти миллионам рублей», - рассказала Екатерина Горелова.
Она также сообщила, что трехъярусный торт, которым угощали гостей, стоил около 200 тысяч рублей.
Как отмечает телеканал, организатором мероприятия выступило агентство, ранее принадлежавшее Филиппу Киркорову. Однако сейчас он не имеет к нему никакого отношения. Самого поп-короля на празднике по случаю дня рождения детей Аллы Пугачевой тоже не было. Светские журналисты предполагают, что бывшие супруги поссорились. На это указывает и тот факт, что знаменитости отписались друг от друга в социальных сетях.