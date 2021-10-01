В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

День рождения Гарри и Лизы Галкиных обошелся в 9 миллионов рублей

Вероника Полынина
47 минут назад

Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.

День рождения Гарри и Лизы Галкиных обошелся в 9 миллионов рублей
Фото: InstagramInstagram

18 сентября Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Вечеринка по этому случаю прошла в элитном ресторане на Рублевском шоссе.

Мероприятие было стилизовано под фильм «Звездные войны». Зал ресторана выглядел как межгалактический корабль, на столах стояли космические закуски, а на сцене прошло инопланетное шоу.

«Техническое оборудование, техническое обслуживание, а также декор помещения обошлись в четыре миллиона рублей. Если говорить о суммарной стоимости дня рождения Лизы и Гарри Галкиных, то в общей сумме она приравнивается к девяти миллионам рублей», - рассказала Екатерина Горелова.

Она также сообщила, что трехъярусный торт, которым угощали гостей, стоил около 200 тысяч рублей.

Как отмечает телеканал, организатором мероприятия выступило агентство, ранее принадлежавшее Филиппу Киркорову. Однако сейчас он не имеет к нему никакого отношения. Самого поп-короля на празднике по случаю дня рождения детей Аллы Пугачевой тоже не было. Светские журналисты предполагают, что бывшие супруги поссорились. На это указывает и тот факт, что знаменитости отписались друг от друга в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Гарри Галкин,Лиза Галкина,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители