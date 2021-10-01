День рождения Гарри и Лизы Галкиных обошелся в 9 миллионов рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.

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18 сентября Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Вечеринка по этому случаю прошла в элитном ресторане на Рублевском шоссе.

Мероприятие было стилизовано под фильм «Звездные войны». Зал ресторана выглядел как межгалактический корабль, на столах стояли космические закуски, а на сцене прошло инопланетное шоу.

«Техническое оборудование, техническое обслуживание, а также декор помещения обошлись в четыре миллиона рублей. Если говорить о суммарной стоимости дня рождения Лизы и Гарри Галкиных, то в общей сумме она приравнивается к девяти миллионам рублей», - рассказала Екатерина Горелова.

Она также сообщила, что трехъярусный торт, которым угощали гостей, стоил около 200 тысяч рублей.