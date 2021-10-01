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Нет только звания «Мать-героиня». Садальский язвительно отозвался о Никите Михалкове

Вероника Полынина
1 час назад

Актер Станислав Садальский высказался о многочисленных наградах и званиях кинорежиссера Никиты Михалкова.

Садальский язвительно отозвался о Никите Михалкове
Фото: InstagramInstagram

«Чуть подправлю - Фаину Раневскую, скажу про Михалкова: «Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня», - написал Садальский в Instagram и поинтересовался у подписчиков, согласны ли они с ним.

Большинство пользователей не согласились с мнением Садальского и отметили, что все награды Михалков получил заслуженно.

«Его отношение к власти - это отдельная тема. Но то, что он талант, что его фильмы - это шедевры, это факт», «Михалков очень классный, один его Сибирский цирюльник можно смотреть бесконечно», «Вчера смотрела фильм "Родня". Столько разных глубинных эмоций от стыда, искреннего смеха радости до слез и тоски, мало какой фильм может вызвать в человеке, живущем в наше коммерческое время, где ВСЕ продается и все покупается, и ничего больше не имеет ценности, кроме денег. Посмотрите любой другой его фильм, и вы найдете там мысль и посыл к тому, чтобы становиться лучше. Поэтому Михалков Никита Сергеевич достоин всех заслуженных наград», «Собаки лают- караван идет. Оскара Михалков тоже выпросил?», «Михалков УЖЕ вошел в историю как величайший режиссер. При этом еще и гениальный актер», - написали Садальскому в комментариях.

Некоторые подписчики заподозрили, что Садальский просто завидует успеху Никиты Михалкова, и пожелали ему дождаться своей очереди на получение наград и званий.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Фаина Раневская,Никита Михалков,
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