Садальский язвительно отозвался о Никите Михалкове

«Его отношение к власти - это отдельная тема. Но то, что он талант, что его фильмы - это шедевры, это факт», «Михалков очень классный, один его Сибирский цирюльник можно смотреть бесконечно», «Вчера смотрела фильм "Родня". Столько разных глубинных эмоций от стыда, искреннего смеха радости до слез и тоски, мало какой фильм может вызвать в человеке, живущем в наше коммерческое время, где ВСЕ продается и все покупается, и ничего больше не имеет ценности, кроме денег. Посмотрите любой другой его фильм, и вы найдете там мысль и посыл к тому, чтобы становиться лучше. Поэтому Михалков Никита Сергеевич достоин всех заслуженных наград», «Собаки лают- караван идет. Оскара Михалков тоже выпросил?», «Михалков УЖЕ вошел в историю как величайший режиссер. При этом еще и гениальный актер», - написали Садальскому в комментариях.