Не приспособлены для футбола: Цискаридзе забраковал российских футболистов

Артист балета Николай Цискаридзе объяснил, почему у русских мужчин не выходит хорошо играть в футбол. Согласно его словам в интервью Надежде Стрелец, которое опубликовали на YouTube, тела соотечественников сложены иначе, нежели у европейцев.

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«Это координационно невозможно. У нас другие мышцы, другое тело», – объяснил артист.

Цискаридзе подчеркнул, что он как человек, работающий с телом, уверен, что мужчины в России не приспособлены для футбола. Строение тела жителей Западных стран якобы делает их более выносливыми и сильными, а потому и более подходящими для футбола.

«Западники всегда будут сильнее. Здесь очень важна все-таки этническая принадлежность», – заявил артист балета.

Танцор предложил российским футболистам обратить внимание на другие виды спорта – синхронное плавание и художественную гимнастику, которые больше отражают физические особенности россиян. Причем в балете россияне также сильны благодаря свойственной «хороводности» и музыкальности.