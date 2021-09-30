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Не приспособлены для футбола: Цискаридзе забраковал российских футболистов

Елена Прошина
1 час назад

Артист балета Николай Цискаридзе объяснил, почему у русских мужчин не выходит хорошо играть в футбол. Согласно его словам в интервью Надежде Стрелец, которое опубликовали на YouTube, тела соотечественников сложены иначе, нежели у европейцев.

Не приспособлены для футбола: Цискаридзе забраковал российских футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это координационно невозможно. У нас другие мышцы, другое тело», – объяснил артист.

Цискаридзе подчеркнул, что он как человек, работающий с телом, уверен, что мужчины в России не приспособлены для футбола. Строение тела жителей Западных стран якобы делает их более выносливыми и сильными, а потому и более подходящими для футбола.

«Западники всегда будут сильнее. Здесь очень важна все-таки этническая принадлежность», – заявил артист балета.

Танцор предложил российским футболистам обратить внимание на другие виды спорта – синхронное плавание и художественную гимнастику, которые больше отражают физические особенности россиян. Причем в балете россияне также сильны благодаря свойственной «хороводности» и музыкальности.

«Русский балет существует дольше, чем США как государство», – вспомнил артист свой «цискаризм».

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,
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