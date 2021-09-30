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Два кабана напали на Шакиру и украли ее сумку

Елена Прошина
1 час назад

Два диких кабана напали на певицу Шакиру в одном из парков Барселоны. Как сообщает Daily Mail, знаменитость не пострадала, однако животные утащили в лес ее сумочку с телефоном.

Два кабана напали на Шакиру и украли ее сумку
Фото: ReutersReuters

29 сентября Шакира гуляла по парку со своим восьмилетним сыном Миланом. В один момент из чащи выбежали животные.

«Вы только посмотрите, что сделали эти два диких кабана, напавшие на меня в парке. Они пытались унести мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. Они все уничтожили», – рассказала певица.

При этом исполнительница не уточнила, в каком именно парке произошел инцидент.

Отметим, что в последнее время кабаны нередко наведываются в Барселону и даже порой кусают местных жителей. Причина такого поведения животных кроется в нехватке пропитания в лесах – в поисках еды дикие животные отправляются в близлежащие города.

Шоу-бизнес,Шакира,
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