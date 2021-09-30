Два кабана напали на Шакиру и украли ее сумку

Два диких кабана напали на певицу Шакиру в одном из парков Барселоны. Как сообщает Daily Mail, знаменитость не пострадала, однако животные утащили в лес ее сумочку с телефоном.
29 сентября Шакира гуляла по парку со своим восьмилетним сыном Миланом. В один момент из чащи выбежали животные.
«Вы только посмотрите, что сделали эти два диких кабана, напавшие на меня в парке. Они пытались унести мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. Они все уничтожили», – рассказала певица.
При этом исполнительница не уточнила, в каком именно парке произошел инцидент.
Отметим, что в последнее время кабаны нередко наведываются в Барселону и даже порой кусают местных жителей. Причина такого поведения животных кроется в нехватке пропитания в лесах – в поисках еды дикие животные отправляются в близлежащие города.