Со мной все так: феминистки и чайлд-фри из российских звезд

Комиссия по защите детей от деструктивного влияния контента при Роскомнадзоре предложила уравнять ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри с экстремизмом. Аналогичные предложения высказывались и ранее. Кто из российских знаменитостей исповедует феминизм или является сторонником чайлдфри-движения — читайте в подборке «Рамблера».

Ирина Хакамада

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Политик называет себя «постфеминисткой». «Постфеминистки обожают мужчин, они экономически независимы, профессионально реализованы, обладают стилем и вкусом к жизни. Эти женщины не воюют с мужчинами, они просто живут в свое удовольствие», — говорит она.

Ксения Собчак

Телеведущая придерживается мнения, что «пол не должен быть потолком». При этом она отмечает, что даже среди образованных людей нет четкого понимания, что такое феминизм, и многие сразу представляют себе «курящую женщину в мужском костюме, которая, сплевывая в бок, пытается быть мужиком».

До первого брака Собчак неоднократно признавалась, что ее раздражает все, что связано с детьми. После рождения сына Платона она рассказала, что многие представители чайлдфри-движения восприняли это как «предательство».

Эвелина Хромченко

«Феминистка просто не хочет быть зависимой от мужчины материально или социально, она не хочет, чтобы общество считало, что женщина – это существо второго сорта и смеялось над шутками типа «Женщина – друг человека», — говорит журналистка. При этом она подчеркивает, что желание выглядеть красиво и стильно не нужно противопоставлять феминизму и борьбе за равные права.

Яна Чурикова

По словам телеведущей, ситуация в области равноправия постепенно улучшается, но до победы еще далеко. Она не согласна с мнением, что с феминистками «что-то не так» и заявляет: «Не знаю, со мной всё так». При этом, по словам телеведущей, сам термин мог себя скомпрометировать, и его можно отбросить, не забывая о сути. Бороться за свои права — нормально, и каждый человек должен стремиться к тому, чтобы не самоутверждаться за чужой счет, подчеркнула она.

Катерина Шпица

Актриса рассказала поклонникам, что долгое время не задумывалась об отношении к феминизму и жила «пользуясь правами, которых когда-то добились коллеги по полу». Однако позже, примеряя костюмы разных эпох, задумалась о связи сложных нарядов с бесправием женщин, которые их носили. «У истинного феминизма и цели истинные», — отметила она.

Также в интервью актриса неоднократно говорила, что в российском кино мало интересных женских в том числе из-за «патриархального до мозга костей» мышления, и западная киноиндустрия благодаря феминизму оказалась в более выигрышном положении.

Анна Чиповская

Актриса не замужем и детей у нее нет. По ее словам, она в последние годы все чаще слышит слово «пора», но сама «никуда не спешит» и в данный момент не хочет ни брака, ни продолжения рода. Она, по ее словам, вообще не считает, что все люди в мире должны иметь детей. При этом Чиповская спокойно относится к тому, что кто-то может не разделять ее мнения.

«Я хочу и буду жить моим настоящим. Возможно, кому-то неподходящим, но именно поэтому оно — мое, а не чье-то», — говорит актриса.

Земфира

Певица не афиширует свою личную жизнь. На вопросы журналистов, хочет ли она завести детей, отвечает, что ей «и так хорошо». При этом она неоднократно помогала детским домам как деньгами, так и личным участием, и поддерживает общение с племянниками (детьми своего погибшего брата).

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