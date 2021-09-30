Цискаридзе рассказал о травле Волочковой в Большом театре

"Но надо понимать, что балет – это очень сложная работа, там надо пахать. А человеческий организм – это не машина, и мы становимся рабами лампы. И в какой-то момент Настя стала очень уязвима. Я просил ее много: «Настя, пожалуйста, возьмись за голову! Ты вредишь уже не только себе, но и всем остальным".