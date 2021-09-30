Цискаридзе рассказал о травле Волочковой в Большом театре

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о травле своей коллеги Анастасии Волочковой в Большом театре. Этим он поделился в интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала.
По словам Цискаридзе, Волочкова была очень одарена и необыкновенно хороша:
"Но надо понимать, что балет – это очень сложная работа, там надо пахать. А человеческий организм – это не машина, и мы становимся рабами лампы. И в какой-то момент Настя стала очень уязвима. Я просил ее много: «Настя, пожалуйста, возьмись за голову! Ты вредишь уже не только себе, но и всем остальным".
Именно Николай настоял на том, чтобы Анастасия переехала в Москву, чтобы начать танцевать на сцене Большого театра.
"Я был партнером ее много лет. Но у нас случались частые творческие конфликты",
— отметил артист и при этом подчеркнул, что как-то с Волочковой произошла настоящая трагедия.
"Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала. Не дай Бог никому",
— поделился он.
Балетмейстер также вспомнил, как однажды его коллега немного расслабилась и во время выступления партнер ее уронил, чуть не сломав себе спину:
"Волочкова тогда была директором Вселенной, но все закончилось».
Напомним, что Анастасия Волочкова покинула сцену Большого театра в начале нулевых после скандала. Известно, что балерину уволили якобы за то, что она не соответствовала физическим параметрам, принятым в балетной среде. Но при этом, по словам самой Анастасии, ее отличал лишь высокий рост.