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"Нет ничего страшнее": Цискаридзе о травле Волочковой в Большом театре

Лера Букина
49 минут назад

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о травле своей коллеги Анастасии Волочковой в Большом театре. Этим он поделился в интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала.

Цискаридзе рассказал о травле Волочковой в Большом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Цискаридзе, Волочкова была очень одарена и необыкновенно хороша:

"Но надо понимать, что балет – это очень сложная работа, там надо пахать. А человеческий организм – это не машина, и мы становимся рабами лампы. И в какой-то момент Настя стала очень уязвима. Я просил ее много: «Настя, пожалуйста, возьмись за голову! Ты вредишь уже не только себе, но и всем остальным".

Именно Николай настоял на том, чтобы Анастасия переехала в Москву, чтобы начать танцевать на сцене Большого театра.

"Я был партнером ее много лет. Но у нас случались частые творческие конфликты",

— отметил артист и при этом подчеркнул, что как-то с Волочковой произошла настоящая трагедия.

"Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала. Не дай Бог никому",

— поделился он.

Балетмейстер также вспомнил, как однажды его коллега немного расслабилась и во время выступления партнер ее уронил, чуть не сломав себе спину:

"Волочкова тогда была директором Вселенной, но все закончилось».

Напомним, что Анастасия Волочкова покинула сцену Большого театра в начале нулевых после скандала. Известно, что балерину уволили якобы за то, что она не соответствовала физическим параметрам, принятым в балетной среде. Но при этом, по словам самой Анастасии, ее отличал лишь высокий рост.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,
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