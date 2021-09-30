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«Страшный депресняк»: Вайкуле рассказала о борьбе с лишним весом

Мария Иванова
1 час назад

Певица Лайма Вайкуле рассказала телеведущему Ивану Урганту, что ей удалось заметно похудеть и победить депрессию благодаря велосипеду. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.

«Страшный депресняк»: Вайкуле рассказала о борьбе с лишним весом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант спросил Вайкуле, как она пережила пандемию и карантин, и певица призналась, что период был сложным.

«Страшный депресняк, я стала на десять килограммов крупнее, потом похудела, стала ездить на велосипеде без конца. < > Победила депрессию», - заявила она.

Ранее в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» Вайкуле рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

Болезнь у певицы нашли в США уже в последней стадии, хотя латвийские врачи утверждали, что она абсолютно здорова

Вайкуле не стала раскрывать, с какой именно болезнью боролась, но подчеркнула, что это был не рак груди, о котором писали СМИ.

Певица сообщила, что во время борьбы с болезнью ей помогала религия.

«К религии я обратилась только в это время. < > Единственное, что утешало - это Библия», - подчеркивала она.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Лайма Вайкуле,
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