В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Директор Моргенштерна раскрыл подробности о заработке артиста

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Концертный директор российского рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе раскрыл подробности о заработке музыканта. Его слова приводит НСН.

Директор Моргенштерна рассказал о заработке артиста
Фото: @morgen_shtern@morgen_shtern

Шавгулидзе опроверг мнение, что гонорары за живые выступления составляют 70-80 процентов от общей выручки крупных артистов.

«Какие 70-80 процентов? В стране с таким тотальным развитием стриминга, который с каждым днем неуклонно растет, о каких потерях может идти речь?» — рассказал Шавгулидзе, отметив, что в пандемийное время заработок любого известного исполнителя с ротации на стриминг-платформах составляет 90 процентов от общих доходов.

Ранее стало известно о гонорарах молодых российских звезд за частные выступления. По словам менеджеров актуальных отечественных артистов, одним из самых востребованных исполнителей стал Моргенштерн, который готов появляться как на днях рождения, так и на свадьбах за пять миллионов рублей, не считая райдера.

Шоу-бизнес,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители