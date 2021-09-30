Директор Моргенштерна рассказал о заработке артиста

«Какие 70-80 процентов? В стране с таким тотальным развитием стриминга, который с каждым днем неуклонно растет, о каких потерях может идти речь?» — рассказал Шавгулидзе, отметив, что в пандемийное время заработок любого известного исполнителя с ротации на стриминг-платформах составляет 90 процентов от общих доходов.

Ранее стало известно о гонорарах молодых российских звезд за частные выступления. По словам менеджеров актуальных отечественных артистов, одним из самых востребованных исполнителей стал Моргенштерн, который готов появляться как на днях рождения, так и на свадьбах за пять миллионов рублей, не считая райдера.