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Королева ответила на просьбу Азизы о яйцеклетке

Елена Прошина
43 минуты назад

Певица Наташа Королева поддержала Азизу и ее супруга в стремлении завести ребенка и заявила, что при современном уровне технологий можно справиться с бесплодием. Так она прокомментировала просьбу исполнительницы поделиться с ней своей яйцеклеткой для зачатия плода, сообщает «Собеседник».

Королева ответила на просьбу Азизы о яйцеклетке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы живем в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей – бесплодие – звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем всё получилось и в их семье наступило долгожданное пополнение», – сказала Королева.

Напомним, что ранее 57-летняя Азиза рассказала о своем бесплодии и призналась, что хотела бы получить биоматериал от Королевой.

«Я готова в ноги упасть к Наташе, чтобы она дала мне свою яйцеклетку. Буду вынашивать сама, без помощи суррогатных матерей. У нас на Востоке так принято! Для меня главное, чтобы я знала, чьи яйцеклетки. Наташа – прекрасный человек, она – умная, порядочная. Лучшей кандидатуры мне не найти», – заявила певица.

По слов Королевой, ранее она уже становилась донором яйцеклетки. Как рассказала знаменитость, она тайно помогла завести ребенка своему «хорошему другу» от суррогатной матери. Позднее выяснилось, что за «подарок» певицу отблагодарили 50 биткоинами, что составляет около 175 млн рублей по текущему курсу, а таинственным знакомым может быть 39-летний миллиардер Леонид Радвинский, который сделал свое состояние на порносайтах.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,ИД "Собеседник",
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