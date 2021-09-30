Королева ответила на просьбу Азизы о яйцеклетке

«Я готова в ноги упасть к Наташе, чтобы она дала мне свою яйцеклетку. Буду вынашивать сама, без помощи суррогатных матерей. У нас на Востоке так принято! Для меня главное, чтобы я знала, чьи яйцеклетки. Наташа – прекрасный человек, она – умная, порядочная. Лучшей кандидатуры мне не найти», – заявила певица.