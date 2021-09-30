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«Ты русский, выходи из машины»: таксист отказался везти Гогена Солнцева. Видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

Таксист отказался везти Гогена Солнцева в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал новостного портала Readovka, корреспондент которого снял видео с места событий.

Как утверждает эпатажный актер, водитель высадил его из-за национальности.

«Это кошмар! “Ты русский, я тебя не повезу на машине”. А это такси, Яндекс.такси — для меня это просто шок. Я вызвал полицию, просто чтоб уехать домой. Человек он восточный, я никогда плохо не относился к восточным людям, но, когда тебе говорят “ты русский, выходи из машины”, я просто потерялся и даже не знал, что ответить. Не знаю, что за националисты появились», – заявил Гоген Солнцев.

У таксиста своя версия случившегося. Сначала он рассказал, что телезвезда был без маски. А затем стал утверждать, что пассажир был пьян.

Российский шоумен Гоген Солнцев прославился благодаря своему участию в популярных ток-шоу и браком с пожилой предпринимательницей Екатериной Терешкович. Их отношения не раз становились предметом обсуждения в СМИ.

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