«Ты русский, выходи из машины»: таксист отказался везти Гогена Солнцева. Видео

«Это кошмар! “Ты русский, я тебя не повезу на машине”. А это такси, Яндекс.такси — для меня это просто шок. Я вызвал полицию, просто чтоб уехать домой. Человек он восточный, я никогда плохо не относился к восточным людям, но, когда тебе говорят “ты русский, выходи из машины”, я просто потерялся и даже не знал, что ответить. Не знаю, что за националисты появились», – заявил Гоген Солнцев.