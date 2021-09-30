Вайкуле показала замок Пугачевой изнутри

Лайма Вайкуле показала видеозапись, на котором виден интерьер особняка певицы Аллы Пугачевой, в котором она живет вместе со своим супругом Максимом Галкиным и восьмилетними двойняшками Лизой и Гарри. На опубликованных в Instagram певицы кадрах видно, как она пришла в гости к Примадонне на ужин.

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Входя в каминный зал, спутник Вайкуле заснял огромную прихожую с мраморным полом в виде шахматной доски, после - просторный зал с витражными стеклами, где расположилась обеденная зона, за длинным столом которой собрались гости. По комнате расставлена различная антикварная мебель. В каминной висят картины и огромные люстры, лампы которых стилизованы под свечи.

Сама Пугачева обрадовалась встрече старой подруги, которая принесла ей «диетическое питание» и подарила цветы от телеведущего Ивана Урганта. Чуть позднее в зал вошел и Галкин, который сразу же окрестил Вайкуле блогером.