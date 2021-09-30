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«Мне страшно»: Гузеева обратилась к поклонникам из больницы

Анна Безрукова
47 минут назад

Телеведущая Лариса Гузеева уже несколько дней находится в больнице в Коммунарке, где лечится от коронавируса. Вчера артистка вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать, что ее состояние приходит в норму.

Гузеева попросила публику не тревожить ее и родственников вопросами и дать ей возможность спокойно пройти лечение. Также она разместила видеоролик, на котором лежит под капельницей.

«Берегите себя, не целуйтесь по многу раз со всеми. Носите маски, не обнимайтесь», — порекомендовала подписчикам 62-летняя телеведущая, которая, судя по голосу, пока еще очень слаба.

Кроме этого, Лариса Гузеева поблагодарила коллег и поклонников за оказанную ей поддержку. Ведущая телешоу «Давай поженимся!» дала обещание, что обязательно выздоровеет.

«Дорогие мои подписчики! Благодарю вас за такую любовь и пожелания быстрого выздоровления. Бог не оставит вас и все вам вернет за вашу доброту и участие к мой скромной персоне. Я постараюсь. С вами мне сразу полегчало. Спасибо», — написала Гузеева.

Напомним, телеведущая почувствовала себя плохо после поездки в Крым, где ей делали оздоровительные процедуры в одной из коммерческих клиник. У артистки поднялась температура, возникли проблемы с дыханием. В Москве Гузееву доставили в Коммунарку, где у нее выявили коронавирусную инфекцию.

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«Всегда полагала, что здоровье — это очень интимная вещь. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране было доложено, что да как со мной. Я подцепила эту гадость, а кто застрахован? Прохожу лечение. Прошу всех — не звонить мне и моим родным. Очень прошу. Попробуйте поставить себя на мое место. Мне и так страшно. Благодарю за понимание», — написала ранее телеведущая в соцсетях.

Шоу-бизнес,Видео,Лариса Гузеева,
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