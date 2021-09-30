«Мне страшно»: Гузеева обратилась к поклонникам из больницы

«Всегда полагала, что здоровье — это очень интимная вещь. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране было доложено, что да как со мной. Я подцепила эту гадость, а кто застрахован? Прохожу лечение. Прошу всех — не звонить мне и моим родным. Очень прошу. Попробуйте поставить себя на мое место. Мне и так страшно. Благодарю за понимание», — написала ранее телеведущая в соцсетях.