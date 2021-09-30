Вайкуле рассказала об издевательствах Нагиева над пожилыми людьми

Певица Лайма Вайкуле рассказала о своем опыте судейства в телешоу «Голос. 60+». Этим артистка поделилась в программе с Иваном Ургантом. Вайкуле призналась, что осталась довольна услышанным и увиденным. Знаменитость заявила, что люди в возрасте могут дать фору молодым исполнителям. Также Лайма сообщила, что на проекте ей пришлось столкнуться с негативными моментами. По словам певицы, ведущий шоу Дмитрий Нагиев издевался над участниками.