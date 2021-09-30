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Лайма Вайкуле рассказала об унижениях Дмитрия Нагиева

WomanHit.ruиещё 4
46 минут назад

Артистка заявила, что телеведущий некорретно себя вел с пожилыми людьми во время съемок музыкального шоу

Вайкуле рассказала об издевательствах Нагиева над пожилыми людьми
Фото: InstagramInstagram

Певица Лайма Вайкуле рассказала о своем опыте судейства в телешоу «Голос. 60+». Этим артистка поделилась в программе с Иваном Ургантом. Вайкуле призналась, что осталась довольна услышанным и увиденным. Знаменитость заявила, что люди в возрасте могут дать фору молодым исполнителям. Также Лайма сообщила, что на проекте ей пришлось столкнуться с негативными моментами. По словам певицы, ведущий шоу Дмитрий Нагиев издевался над участниками.

«Дима их унижает как может. „Можете ли вы дойти, можете ли вы встать, можете ли вы лечь“ — все такое » — рассказала звезда.

Ранее Лайма Вайкуле предстала перед общественностью с новым имиджем. Знаменитость выложила фотографию с короткими темными волосами.

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