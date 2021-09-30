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Ирина Салтыкова: "Нельзя судить человека, если ты не надевал его тапочки"

Ювелина Бернст
10 минут назад

Ирина Салтыкова дала интервью изданию "Собеседник" и ответила на несколько вопросов о бывшем муже — певце Викторе Салтыкове и его взаимоотношениях с их общей дочерью Алисой.

"Нельзя судить человека, если ты не надевал его тапочки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист задал певице вопрос, почему же она регулярно комментирует новости о Викторе Салтыкове и упоминает его в интервью, не проще ли "отпустить и забыть об этом"?

"Простила, отпустила всех, кого надо и не надо. На комментарии мне все равно, я читаю только адекватные комментарии своих подписчиков, неадекватных я сразу удаляю. Кому какое дело до меня? В своей ситуации я разберусь сама, нельзя судить человека, если ты не надевал его тапочки, скажем так".

Артистка отметила, что тема с ее бывшим мужем будет вечной по двум причинам: потому что он публичный человек и потому что он не общается с дочерью.

"Как говорить о нем с любовью? Мы не такие святые!".

Также она добавила, что не говорить о нем невозможно, потому что журналисты ее постоянно сами об этом спрашивают.

Некоторое время назад дочь Салтыковой Алиса написала песню и опубликовала ее в своем Instagram. В тексте она упоминает своего отца, который "разрушил мечты". Реакции Виктора Салтыкова на пост не последовало.

"Дочь с отцом не общается, и я не общаюсь, какая там может быть реакция? Он не ставит ей лайки, не комментирует никак её творчество, о чем тут говорить. Я не знаю ни одного родителя, который не ставит те же лайки своего ребенку".

Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,ИД "Собеседник",
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