Блогер Настя Ивлеева недавно рассталась с рэпером Алексеем Узенюком, который выступает под псевдонимом Элджей.
Уже 29 сентября блогерша презентовала в YouTube новое шоу под названием «Королевские кобры». Партнером Насти стал Александр Гудков, а сама девушка предстала в неожиданном образе – в белом парике и блестящем костюме в стиле 70-х годов.
На видео, презентующем проект, многие заметили сходство Ивлеевой с Аллой Пугачевой, решив что блогерша подражает Примадонне.
«Ивлеева — королева русского шоу-биза. Это факт», — писали подписчики.
Как известно, блогерша ранее сумела познакомиться и наладить общение с Примадонной. Впервые они встретились во время съемок новогоднего шоу Ивлеевой. Тогда певица разрешила ей использовать для съемок гостиную ее замка в деревне Грязь. Позже Анастасия пригласила Аллу Борисовну и Максима Галкина на пышную вечеринку в честь своего дня рождения.
«Человек пришел поздравить меня, именно ко мне на день рождения, что мне было безумно приятно, и она об этом знает. Просто это взаимный обмен уважением, любезностями. Для меня она огромный пример. Наверное, она чувствует мою искренность и что-то ей во мне нравится», — рассказывала Ивлеева.