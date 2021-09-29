«Человек пришел поздравить меня, именно ко мне на день рождения, что мне было безумно приятно, и она об этом знает. Просто это взаимный обмен уважением, любезностями. Для меня она огромный пример. Наверное, она чувствует мою искренность и что-то ей во мне нравится», — рассказывала Ивлеева.