Директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии певца

Директор дважды перенесшего инсульт Бориса Моисеева Сергей Горох развеял слухи об ухудшении состояния здоровья певца.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он признался, что его расстраивают фейковые новости о тяжелом состоянии артиста.

Ранее СМИ со ссылкой на соседку Моисеева сообщили, что певец практически обездвижен и с трудом говорит, за ним ухаживает нянечка.

«Какая соседка? Какая нянечка? Что за бред? Я даже комментировать ничего не хочу, потому что не вижу смысла в своих комментариях. Их все равно никто не слышит. Я призываю вас не верить никаким сплетням», - заявил Сергей Горох «Телепрограмме».

Он отметил, что к Моисееву через день приходит помощница по хозяйству, которая готовит еду, стирает и убирает квартиру. Раз в неделю артиста посещает медсестра, проверяет основные показатели здоровья и следит за приемом лекарств.

По словам директора, Борис Моисеев находится в «ровном, нормальном» состоянии.

«Боря ведет нормальный образ жизни человека, перенесшего ту болезнь, которую он перенес. Поэтому никаких опасений за его здоровье нет», - резюмировал он.