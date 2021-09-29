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Экс-супруг Гагариной выступил против общения нового ухажера певицы с его дочерью

Елена Прошина
1 час назад

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заявил, что против общения нового избранника певицы Владимира Чиняева с его дочерью Мией. Как он объяснил в интервью для канала «Осторожно: Собчак» на YouTube, на артистку кто-то влияет «и не самым правильным образом».

Экс-супруг Гагариной выступил против общения нового ухажера певицы с его дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В интернете всплыла информация о ее новом романе, появились видео, фото. Не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью и каким-то образом влиял на нее. Не буду называть имени этого человека, о нем можно прочитать в сети, там все прозрачно», – заявил 43-летний фотограф.

Исхаков добавил, что не ревнует бывшую жену, поскольку она имеет полное право заводить новые романы.

Напомним, что Гагарина и Исхаков разошлись в 2020 году. Фотограф не озвучивает конкретную причину разрыва, однако не скрывает, что недопонимания с певицей у него начались в 2019 году, во время ее участия в китайском песенном конкурсе.

При этом недавно мужчина подал в суд на супругу из-за препятствий видеться с дочерью. Исхаков отметил, что ранее Полина заявляла, что не собирается мешать ему общаться со своей дочерью, однако не сдержала свое обещание.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,
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