Экс-супруг Гагариной выступил против общения нового ухажера певицы с его дочерью

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заявил, что против общения нового избранника певицы Владимира Чиняева с его дочерью Мией. Как он объяснил в интервью для канала «Осторожно: Собчак» на YouTube, на артистку кто-то влияет «и не самым правильным образом».

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«В интернете всплыла информация о ее новом романе, появились видео, фото. Не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью и каким-то образом влиял на нее. Не буду называть имени этого человека, о нем можно прочитать в сети, там все прозрачно», – заявил 43-летний фотограф.

Исхаков добавил, что не ревнует бывшую жену, поскольку она имеет полное право заводить новые романы.

Напомним, что Гагарина и Исхаков разошлись в 2020 году. Фотограф не озвучивает конкретную причину разрыва, однако не скрывает, что недопонимания с певицей у него начались в 2019 году, во время ее участия в китайском песенном конкурсе.