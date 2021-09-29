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Актриса Васильева объяснила уход в монастырь

Мария Иванова
1 час назад

Актриса Екатерина Васильева заявила, что решила уйти в монастырь, так как не могла себя организовать и пропускала службы. Об этом Васильева рассказала в интервью своему сыну, священнику Димитрию Рощину.

Актриса Васильева объяснила уход в монастырь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сын актрисы предположил, что причина ухода в монастырь заключается в «правдоискательстве», но она с ним не согласилась.

«Правдоискательство - это вообще какая-то отвратительная вещь. Из разряда интеллигентского набора. < > То, что раньше мне было мило, любо, я от всего сердца разлюбила, можно сказать, возненавидела», - заявила Васильева.

Она подчеркнула, что в храмах всегда ощущала себя на своем месте, и чувствовала, что люди там «правильно живут».

«Я пришла за спасением прежде всего. < > А практически [уход в монастырь - прим.ред.] - это моя человеческая лень, я не могу себя организовать, даже до такой степени организовать, чтобы не пропускать воскресные службы. < > Меня это угнетает, убивает, я плачу, я пропускаю воскресную службу, лежу и рыдаю, но встать я не могу. А когда я в монастыре, мне проще - дисциплина, стыд, я должна идти на службу», - объяснила она.

Васильева впервые стала послушницей Толгского монастыря в 1993 году. Позже она служила в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, но затем вернулась в кино.

В августе 2021-го стало известно, что 76-летняя актриса живет в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре.

Шоу-бизнес,Димитрий Рощин,Екатерина Васильева,
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