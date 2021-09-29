Актриса Васильева объяснила уход в монастырь

«Я пришла за спасением прежде всего. < > А практически [уход в монастырь - прим.ред.] - это моя человеческая лень, я не могу себя организовать, даже до такой степени организовать, чтобы не пропускать воскресные службы. < > Меня это угнетает, убивает, я плачу, я пропускаю воскресную службу, лежу и рыдаю, но встать я не могу. А когда я в монастыре, мне проще - дисциплина, стыд, я должна идти на службу», - объяснила она.