На Михалкова обрушилась декорация во время спектакля

Режиссер и актер Никита Михалков мог серьезно пострадать во время спектакля «Двенадцать» на сцене МХАТ имени Горького. Во время представления на сцену упала часть декорации от другой постановки.

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Как сообщает «МК», конструкция обрушилась к ногам Михалкова. Изначально присутствующие решили, что сверху сорвалась штанкета, вес которой составляет от 300 до 500 килограмм. Однако позднее стало понятно, что это была декорация.

Режиссер иронично заметил, что «в нашем театре, который сейчас строится, такого не случится никогда». Последнее время труппе центра театра и кино под руководством Михалкова приходится играть на различных гостевых площадках, а в собственное помещение им удастся въехать только в 2023 году.