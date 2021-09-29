$10 тысяч в сутки: как Слава отдохнула на Мальдивах

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что отдых на Мальдивах стоил для нее $10 тыс. в сутки, при этом «шампусик был на халяву». Об этом пишет Teleprogramma.pro.
«$10 тыс. в сутки! Конечно, мне сделали upgrade, как суперстар. Вообще я люблю жить в уютных маленьких номерах, но как тут отказать! Еще и шампусик на халяву», — заявила Слава.
При этом в Instagram певица уточнила, что отпуск она провела в компании своего друга и менеджера Николая и он был «очень продуктивным».
«Дома нас ждут мой любимый Толя, а его любимая Аня! Перезагрузка произошла на Славу... и теперь с новыми силами и творческими идеями мы вылетаем в Москву!» - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи поклонники усомнились в том, что брак певицы, в котором родилась дочь, крепок, и назвали ее поведение «вульгарным».
«Создается, Слава, такое впечатление, что у тебя не так уж все хорошо с Анатолием.... По всему заметно. Давно делали вид, что вместе живете, растите детей, а на самом деле все иначе...», «Настюша, ну что-то совсем не смешно», - написали они.
Ранее певица Слава осудила исполнительницу Айзу за то, что она устроила хайп вокруг своих интимных фото. Она подчеркнула, что скептически относится к сливу снимков эротического содержания, которые происходят со звездами.