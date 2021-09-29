$10 тысяч в сутки: как Слава отдохнула на Мальдивах

«Создается, Слава, такое впечатление, что у тебя не так уж все хорошо с Анатолием.... По всему заметно. Давно делали вид, что вместе живете, растите детей, а на самом деле все иначе...», «Настюша, ну что-то совсем не смешно», - написали они.