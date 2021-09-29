Высмеивавший Гузееву Харламов посочувствовал ее болезни

Комик и резидент Comedy Club Гарик Харламов поддержал заразившуюся коронавирусом Ларису Гузееву, уточнив, что это не шутка. Ранее на своей странице в Instagram он регулярно выкладывает ироничные ролики, посвященные телепередаче «Давай поженимся». Из-за чего Лариса Гузеева жаловалась, что юморист ее уже «достал». После того, как появилась информация о госпитализации Гузеевой в Коммунарку, Харламов, очевидно, решил объявить перемирие.

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«Понимаю, что публикация с Ларисой Гузеевой будет воспринята как стеб на моем аккаунте, но я искренне хочу поддержать ее в борьбе с этим вирусом, накрывшем весь мир», — написал Харламов в Instagram.

Также артист пожелал Гузеевой сил и здоровья и отметил, что сам перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, полтора года назад Гузеева в шутку пожаловалась на Харламова и отметила, что он уже «задолбал» ее своими шутками про передачу «Давай поженимся».

Сам артист впоследствии рассказал, что начал регулярно шутить над программой Гузеевой после того, как выложил ролик, где фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудио из шоу «Давай поженимся», на котором телеведущая говорит нецензурное слово.

Ранее сообщалось, что телеведущая попала в больницу на прошедших выходных. Перед этим 62-летняя Лариса Гузеева находилась на отдыхе в Крыму, где прошла экспресс-курс оздоровительных процедур.