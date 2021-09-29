В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Я подал на нее в суд": Гагарина с бывшим мужем делят ребенка

Лера Букина
1 час назад

Бывший супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о том, что бракоразводный процесс звезд перетек в суд. Свои откровения он раскрыл в шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube.

"Я подал на нее в суд": Гагарина с бывшим мужем делят ребенка
Фото: @isxakov@isxakov

Исхаков рассказал, что пытается добиться встреч со своей дочерью Мией. Девочка родилась в 2017 году.

Гагарина впервые прокомментировала развод

Сам фотограф добавил, что ситуация стала для него неожиданностью, так как они долгое время были в браке с Полиной Гагариной и прошли через многое.

"Надеялся, что все обойдется. И до сих пор надеюсь. Я всегда думал, что можно будет договориться. Мы с Полиной делили горести, радости, сложные моменты, а потом я подал на нее в суд. У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно...", — заявил фотограф в интервью журналистке.

Как рассказал Исхаков, проблемы в браке начались еще в 2019 году, когда Гагарина участвовала в музыкальном конкурсе в Китае. Отношения начали рушиться из-за стресса, переездов и постоянных гастролей.

В январе этого года супруги уже конфликтовали из-за дочери. Певица хотела вывезти девочку на новогодние каникулы в Занзибар, но ее не выпустили без разрешения бывшего мужа. Тогда она изменила маршрут и улетела на Мальдивы на частном самолете.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в сентябре 2014 года. Они познакомились на одной из фотосессий звезды для журнала за четыре года до этого. Тогда она разводилась со своим первым супругом актером Дмитрием Кисловым. В браке у них родилась дочь Мия. Также у Гагариной есть сын Андрей от первого брака.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители