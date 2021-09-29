"Я подал на нее в суд": Гагарина с бывшим мужем делят ребенка

Бывший супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о том, что бракоразводный процесс звезд перетек в суд. Свои откровения он раскрыл в шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube.

Фото: @isxakov @isxakov

Исхаков рассказал, что пытается добиться встреч со своей дочерью Мией. Девочка родилась в 2017 году.

Сам фотограф добавил, что ситуация стала для него неожиданностью, так как они долгое время были в браке с Полиной Гагариной и прошли через многое.

"Надеялся, что все обойдется. И до сих пор надеюсь. Я всегда думал, что можно будет договориться. Мы с Полиной делили горести, радости, сложные моменты, а потом я подал на нее в суд. У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно...", — заявил фотограф в интервью журналистке.

Как рассказал Исхаков, проблемы в браке начались еще в 2019 году, когда Гагарина участвовала в музыкальном конкурсе в Китае. Отношения начали рушиться из-за стресса, переездов и постоянных гастролей.

В январе этого года супруги уже конфликтовали из-за дочери. Певица хотела вывезти девочку на новогодние каникулы в Занзибар, но ее не выпустили без разрешения бывшего мужа. Тогда она изменила маршрут и улетела на Мальдивы на частном самолете.