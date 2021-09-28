«Похоже, двойник»: подписчиков испугало новое фото Пугачевой

Новая фотография 72-летней певицы Аллы Пугачевой заставила подписчиков ее страницы в «Инстаграм» усомниться, что перед ними действительно любимая артистка. Пользователи предположили, что это может быть снимок двойника певицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пугачева, а вроде бы и нет», - написала одна подписчица.

«На Пугачеву не похожа. Лицо совсем другое», - считает другая.

«Похоже, двойник», - предположила третья.

Другие пользователи, наоборот, уверены, что перед ними настоящая Примадонна.

«Шикарная и неповторимая, обожаю», - написала одна из них.