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«Похоже, двойник»: подписчиков испугало новое фото Пугачевой

Елена Прошина
41 минуту назад

Новая фотография 72-летней певицы Аллы Пугачевой заставила подписчиков ее страницы в «Инстаграм» усомниться, что перед ними действительно любимая артистка. Пользователи предположили, что это может быть снимок двойника певицы.

«Похоже, двойник»: подписчиков испугало новое фото Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пугачева, а вроде бы и нет», - написала одна подписчица.

«На Пугачеву не похожа. Лицо совсем другое», - считает другая.

«Похоже, двойник», - предположила третья.

Другие пользователи, наоборот, уверены, что перед ними настоящая Примадонна.

«Шикарная и неповторимая, обожаю», - написала одна из них.

«Новый «лук». А почему бы и нет? Молодец!!! Пример для подражания», - считает другой пользователь.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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