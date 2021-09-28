Михалков рассказал о своем состоянии после перенесенной операции

Кинорежиссер Никита Михалков признался, что после перенесенной два года назад операции у него по-прежнему болит нога.
28 сентября Михалков прилетел в столицу Узбекистана в качестве специального гостя Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».
«Чувствую себя хорошо. Нога болит, но ничего. Работаю каждый день», - сказал режиссер, его слова приводят «Вести.ру».
В августе 2019 года кинематографист, ставший гостем фестиваля в Крыму, появился на публике с палками для опоры, заявив, что перенес семь операций на ноге.
По словам режиссера, врачи занесли инфекцию во время операции по замене бедра. После этого Михалкову понадобилось еще семь хирургических вмешательств, режиссер пробыл под наркозом в общей сложности 39 часов.