Михалков рассказал о своем состоянии после перенесенной операции

Кинорежиссер Никита Михалков признался, что после перенесенной два года назад операции у него по-прежнему болит нога.

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28 сентября Михалков прилетел в столицу Узбекистана в качестве специального гостя Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».

«Чувствую себя хорошо. Нога болит, но ничего. Работаю каждый день», - сказал режиссер, его слова приводят «Вести.ру».

В августе 2019 года кинематографист, ставший гостем фестиваля в Крыму, появился на публике с палками для опоры, заявив, что перенес семь операций на ноге.