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"Оскорбление и неуважение": Малахова обвинили в продажности

Ювелина Бернст
24 минуты назад

Певица Наргиз Закирова обвинила телеведущего Андрея Малахова в продажности. Она записала видео на своей странице в Instagram.

"Оскорбление": Малахова обвинили в продажности
Фото: @malakhov007@malakhov007

Поводом послужил новый выпуск шоу Малахова "Привет, Андрей!". Среди приглашенных гостей был дядя певицы Фарух Закиров, известный как художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Ялла". Часть его высказываний вырезали из эфира, что шокировала семью Закировых. Цензуре подверглась та часть, в которой дядя Наргиз говорил о ней. По мнению артистки, за всем этим стоит ее бывший продюсер Максим Фадеев.

"Суть в том, что этот поступок является оскорблением и неуважением к моей династии Закировых и к моему дяде Фаруху. Хотя о каком уважении может идти речь, если мы говорим о канале «Россия 1» и тем более мы говорим об Андрее Малахове. Я не думаю, что вам нужно объяснять, кто является зачинщиком и заказчиком этой бесконечной истории. Речь сейчас о продажности канала и непосредственно телеведущего Андрея Малахова. Вы и Андрей являетесь самыми яркими представителями древнейшей профессии. Ну а так как ваш заказчик является просто гуру в сфере этой деятельности, поэтому работает у вас все замечательно", — заявила Наргиз Закирова.

Завершила обращение певица известной фразой Малахова: "Берегите себя и своих близких".

До 2019 года Наргиз Закирова и Максим Фадеев были близкими друзьями, но потом сильно поругались, и контракт с певицей был расторгнут. Продюсер назвал сотрудничество с ней главной ошибкой своей жизни, а саму артистку — "главным вруном в мире".

"Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда", — сказал Фадеев в передаче "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Наргиз Закирова считает, что именно бывший продюсер способствует тому, что ее карьера теперь развивается не так стремительно.

Фадеев и Малахов пока никак не отреагировали на видео певицы.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Андрей Малахов,Максим Фадеев,НТВ,
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