"Оскорбление": Малахова обвинили в продажности

"Суть в том, что этот поступок является оскорблением и неуважением к моей династии Закировых и к моему дяде Фаруху. Хотя о каком уважении может идти речь, если мы говорим о канале «Россия 1» и тем более мы говорим об Андрее Малахове. Я не думаю, что вам нужно объяснять, кто является зачинщиком и заказчиком этой бесконечной истории. Речь сейчас о продажности канала и непосредственно телеведущего Андрея Малахова. Вы и Андрей являетесь самыми яркими представителями древнейшей профессии. Ну а так как ваш заказчик является просто гуру в сфере этой деятельности, поэтому работает у вас все замечательно", — заявила Наргиз Закирова.