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Минус четыре килограма за 10 дней: Ксения Шойгу рассказала о своей диете после родов

Елена Прошина
34 минуты назад

Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала о диете, которая помогла ей сбросить половину набранного за время беременности веса спустя 10 дней после родов. Свое суточное меню она опубликовала в сториз Instagram-аккаунта.

Минус четыре килограма за 10 дней: Ксения Шойгу рассказала о своей диете после родов
Фото: ТАССТАСС

Согласно публикации, в дневном рационе дочери министра четыре приема пищи. В 8:30 Ксения съела два вареных яйца, бутерброд из цельнозернового хлеба со сливочным маслом и два огурца. Обедом стали два сырника и два яблока.

В 17:30 Ксения выпила йогурт «Активия» без добавок, а ее ужином в 20:00 стал бульон с курицей и зеленью.

«Сегодня была первая тренировка, 30 мин! Ура», – дополнила она.

На снимке, который стал основной для истории, Шойгу показала постройневшую фигуру на фоне тренажеров. Как она отметила, чтобы восстановить свой вес до беременности, ей осталось сбросить всего 4 кг.

Напомним, что 30-летняя Ксения родила дочь от своего супруга Алексея Столярова 17 сентября. При этом сам Шойгу стал дедом уже в третий раз – еще двоих внуков ему родила старшая дочь Юрия.

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