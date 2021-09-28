Минус четыре килограма за 10 дней: Ксения Шойгу рассказала о своей диете после родов

Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала о диете, которая помогла ей сбросить половину набранного за время беременности веса спустя 10 дней после родов. Свое суточное меню она опубликовала в сториз Instagram-аккаунта.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно публикации, в дневном рационе дочери министра четыре приема пищи. В 8:30 Ксения съела два вареных яйца, бутерброд из цельнозернового хлеба со сливочным маслом и два огурца. Обедом стали два сырника и два яблока.

В 17:30 Ксения выпила йогурт «Активия» без добавок, а ее ужином в 20:00 стал бульон с курицей и зеленью.

«Сегодня была первая тренировка, 30 мин! Ура», – дополнила она.

На снимке, который стал основной для истории, Шойгу показала постройневшую фигуру на фоне тренажеров. Как она отметила, чтобы восстановить свой вес до беременности, ей осталось сбросить всего 4 кг.