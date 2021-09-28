Джигурда заявил о готовности заменить Шнурова во время боя с Пригожиным

Актер Никита Джигурда заявил, что готов заменить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в возможном боксерском поединке против продюсера Иосифа Пригожина. Как заявил артист в интервью с NEWS.ru, он одинаково хорошо относится и к музыканту, и к продюсеру, однако Шнуров ему «ближе по духу».

Фото: Рамблер Рамблер

Джигурда отметил, что шансы в бою между Пригожиным и Шнуровым «50 на 50», а «один акцентированный удар в челюсть» может все решить.

«Но, если (Шнуров – прим. ред) не согласится, то я готов выступить на стороне Шнурова и принять вызов Иосифа Пригожина», – сказал актер.

По мнению артиста, оппонентам не стоит готовиться к возможному поединку и победит тот, «у кого круче дух». Джигурда добавил, что уверен – разрешить конфликт между знаменитостями можно только на ринге.

Напомним, что ранее Пригожин выложил в своем Instagram видео, в котором назвал Шнурова мастером оскорблять женщин и вызвал его на ринг.

«Я за свою женщину порву тебя на куски», – пригрозил продюсер.