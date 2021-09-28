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Экс-солистке «Ленинграда» потребовалась срочная операция за 10 млн рублей

Елена Прошина
14 минут назад

Телеведущая Светлана Бондарчук рассказала о тяжелом состоянии экс-солистки группы «Ленинград» Галины Куваевой. Согласно её словам, певица страдает болезнью Вильсона-Коновалова и спасти её может только экстренная пересадка печени.

Экс-солистке «Ленинграда» потребовалась срочная операция за 10 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за данной патологии печень Куваевой не перерабатывает медь, что приводит к разрушению внутренних органов.

«Какое-то время лечили лекарствами, но болезнь слишком коварная. Выход из ситуации всего один – пересадить печень», – пояснила Бондарчук.

По словам телеведущей, чтобы экстренно провести операцию артистке нужны 10 млн рублей, что неподъемная сумма для Куваевой и её близких. Возможно, Бондарчук рассчитывала на помощь со стороны подписчиков, однако в комментариях люди отметили, что ведущая и сама бы могла помочь Куваевой, поскольку зарабатывает неплохие деньги. Также дать деньги мог бы и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

«Почему просите у бедных? Вы и друзья – миллионеры, так и помогите», – написали комментраторы.

Напомним, что руководитель группы «Ленинград» Сергей Шнуров был признан самым богатым артистом на российской эстраде по версии Forbes. С 1 мая по 30 апреля 2020 года он заработал порядка 8,8 млн долларов.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Светлана Бондарчук,Forbes,
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