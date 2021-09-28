Экс-солистке «Ленинграда» потребовалась срочная операция за 10 млн рублей

Телеведущая Светлана Бондарчук рассказала о тяжелом состоянии экс-солистки группы «Ленинград» Галины Куваевой. Согласно её словам, певица страдает болезнью Вильсона-Коновалова и спасти её может только экстренная пересадка печени.

«Какое-то время лечили лекарствами, но болезнь слишком коварная. Выход из ситуации всего один – пересадить печень», – пояснила Бондарчук.

По словам телеведущей, чтобы экстренно провести операцию артистке нужны 10 млн рублей, что неподъемная сумма для Куваевой и её близких. Возможно, Бондарчук рассчитывала на помощь со стороны подписчиков, однако в комментариях люди отметили, что ведущая и сама бы могла помочь Куваевой, поскольку зарабатывает неплохие деньги. Также дать деньги мог бы и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.