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Тарасова поддержала блогера Милохина

Елена Прошина
24 минуты назад

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова встала на защиту TikTok-блогера Дани Милохина. Некоторые подписчики тренера оказались недовольны участием молодого человека в новом сезоне «Ледникового периода».

Тарасова поддержала блогера Милохина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако Тарасова не стала молчать и жестко ответила недоброжелателям блогера.

«А ваши комментарии и слог — это верх интеллекта, да?», – возмутилась тренер.

При этом Милохин заявил, что давно не обращает внимания на критику и активно тренируется со своей партнершей – олимпийской медалисткой Евгенией Медведевой. Фигуристка уже опубликовала в Instagram видео с их совместной тренировки – в комментариях подписчики пожелали им удачи в «Ледниковом периоде», назвав пару самой красивой в новом сезоне.

Напомним, что кроме Милохина, в проекте впервые выступят Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Гела Месхи и другие известные персоны. Съемки шоу стартовали 28 сентября.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,Гела Месхи,Дарья Мельникова,Ксения Бородина,
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