Тарасова поддержала блогера Милохина

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова встала на защиту TikTok-блогера Дани Милохина. Некоторые подписчики тренера оказались недовольны участием молодого человека в новом сезоне «Ледникового периода».
Однако Тарасова не стала молчать и жестко ответила недоброжелателям блогера.
«А ваши комментарии и слог — это верх интеллекта, да?», – возмутилась тренер.
При этом Милохин заявил, что давно не обращает внимания на критику и активно тренируется со своей партнершей – олимпийской медалисткой Евгенией Медведевой. Фигуристка уже опубликовала в Instagram видео с их совместной тренировки – в комментариях подписчики пожелали им удачи в «Ледниковом периоде», назвав пару самой красивой в новом сезоне.
Напомним, что кроме Милохина, в проекте впервые выступят Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Гела Месхи и другие известные персоны. Съемки шоу стартовали 28 сентября.