Тарасова поддержала блогера Милохина

При этом Милохин заявил, что давно не обращает внимания на критику и активно тренируется со своей партнершей – олимпийской медалисткой Евгенией Медведевой. Фигуристка уже опубликовала в Instagram видео с их совместной тренировки – в комментариях подписчики пожелали им удачи в «Ледниковом периоде», назвав пару самой красивой в новом сезоне.