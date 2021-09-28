Боня про Ярушина: «Оскорбляет, значит проблемы с мозгами»

Противостояние Виктории Бони и Стаса Ярушина на телешоу «Звезды в Африке» на ТНТ продолжается.
Юморист вел себя агрессивно и обвинил Боню в высокомерии, этим и задел ее. Когда девушка успокоилась, то заявила, что Стас всегда был двуличным, но раньше мог это умело скрывать.
Во время прямого эфира в Instagram Боня решила прокомментировать скандал. По мнению телеведущей, Ярушин повел себя некрасиво и показал свою истинную сущность.
«Ярушин обличил себя, показал свое лицо. Он всегда такой был, но вы этого не замечали. Не каждый может выдержать плотную энергетику сильного человека», — подчеркнула Боня.
Артистка выбыла из шоу в самом начале, но об участии не жалеет. Проект провел ее на прочность и помог сформировать отношение к критике.
«Если меня кто-то оскорбляет, значит у людей проблемы с мозгами. Я до оскорблений никогда не опускаюсь. Некоторые просто хотят дешевой славы, поэтому ради нее идут на все», — уверена звезда.
Это далеко не первый случай, когда Викторию критикуют другие знаменитости. Но хейтеры не повод для того, чтобы бросить карьеру. Поэтому Боня продолжает работать над новыми проектами.
Ранее ведущая нелестно высказалась о Ксении Бородиной, которая тоже не всегда согласна с поведением Виктории.