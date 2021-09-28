Боня про Ярушина: «Оскорбляет, значит проблемы с мозгами»

Противостояние Виктории Бони и Стаса Ярушина на телешоу «Звезды в Африке» на ТНТ продолжается.

Фото: @victoriabonya @victoriabonya

Юморист вел себя агрессивно и обвинил Боню в высокомерии, этим и задел ее. Когда девушка успокоилась, то заявила, что Стас всегда был двуличным, но раньше мог это умело скрывать.

Во время прямого эфира в Instagram Боня решила прокомментировать скандал. По мнению телеведущей, Ярушин повел себя некрасиво и показал свою истинную сущность.

«Ярушин обличил себя, показал свое лицо. Он всегда такой был, но вы этого не замечали. Не каждый может выдержать плотную энергетику сильного человека», — подчеркнула Боня.

Артистка выбыла из шоу в самом начале, но об участии не жалеет. Проект провел ее на прочность и помог сформировать отношение к критике.

«Если меня кто-то оскорбляет, значит у людей проблемы с мозгами. Я до оскорблений никогда не опускаюсь. Некоторые просто хотят дешевой славы, поэтому ради нее идут на все», — уверена звезда.

Это далеко не первый случай, когда Викторию критикуют другие знаменитости. Но хейтеры не повод для того, чтобы бросить карьеру. Поэтому Боня продолжает работать над новыми проектами.