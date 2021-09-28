«Перестала принимать антидепрессанты»: Лазарева объяснила развод с Шацем

Артистка Татьяна Лазарева объяснила развод с Михаилом Шацем своим нестабильным психическим состоянием. Как она заявила в новом выпуске шоу на своем YouTube-канале Lazarevatut, из-за скачков настроения несколько лет назад ей пришлось начать пить таблетки.

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«Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», – призналась Лазарева.

Несмотря на разрыв, супруги сохраняют хорошие отношения ради дочерей. При этом Лазарева отметила, что за все 20 лет брака ни у Шаца, ни у нее не было романов на стороне.

«Я не могу обманывать, не вижу в этом смысла. Если бы было что-то такое, то я бы оставила и детей, и мужа», – отметила ведущая.

Напомним, что Лазарева и Шац развелись в 2019 году. Тогда в интернете активно ходили слухи, что юморист якобы отправил свою супругу в ссылку в Испанию, пока сам остался в Москве и «зажигал» с молодыми девушками. Однако позднее Лазарева опровергла эти версии, рассказав, что сама решила покинуть страну, а после разойтись с супругом.