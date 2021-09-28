Автора песни I Believe I Can Fly признали виновным в торговле людьми

В Нью-Йорке суд присяжных признал американского рэпера и продюсера, обладателя трех премий «Грэмми» Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли) виновным по по всем предъявленным ему статьям. Жюри присяжных признало вину исполнителя в вымогательстве, организации торговли людьми в сексуальных целях, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

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Оглашение приговора назначено на 4 мая 2022 года. Музыканту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Адвокат исполнителя заявил, что его клиент собирается обжаловать решение суда.

В конце августа этого года 23-летняя девушка заявила, что Келли жестоко обращался с ней и осознанно заразил венерическим заболеванием. Кроме того, она сообщила, что певец вынудил ее сделать аборт.

В июле 2019 года Ар Келли арестовали и предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. По мнению прокуратуры, музыкант причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии и препятствованию правосудию. Сам артист не признает себя виновным в преступлениях.