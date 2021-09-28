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Гарика Мартиросяна раскритиковали за слова о ситуации с Идраком Мирзализаде

Елена Прошина
46 минут назад

В комментариях под видеороликом с интервью с Гариком Мартиросяном на Youtube-канале «А поговорить?» пользователи площадки раскритиковали основателя Comedy Club за его высказывание по поводу ситуации с Идраком Мирзализаде.

Гарика Мартиросяна раскритиковали за слова о ситуации с Идраком Мирзализаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность?» — такими словами Гарик Мартиросян отозвался о ситуации Идрака Мирзализаде, которому дали десять суток за шутку про русских и матрас и депортировали в Белоруссию, запретив въезд в страну.

Он считает, что комиков, позволивших себе оскорбительные высказывания, можно наказывать по закону.

Среди комментариев пользователей канала можно встретить такие высказывания в адрес основателя Comedy Club:

«"Каждый сам за себя" — вот что я вынес из этого выпуска. Одно из тех страшных интервью, когда ты себе представляешь человека лучше, честнее и чище, чем он есть на самом деле», «Когда речь зашла про Соловьева и Мирзализаде, выключил. Разочарован в Мартиросяне», «Принесите Мартиросяну новый памперс. Этот уже полный. — Гарик, тут комика расстреляли. — Ну значит заслужил. Зря бы не расстреляли. — А вы не боитесь за себя? — Нет, я люблю власть и Путина. Прошу это записать и заверить у нотариуса».

Также осудил Гарика Мартиросяна за его слова в своем Twitter-аккаунте стендапер Гарик Оганесян: «Я от фильма "Паразиты" меньше жути и дискомфорта испытал, чем от интервью Мартиросяна».

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