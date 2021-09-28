Гарика Мартиросяна раскритиковали за слова о ситуации с Идраком Мирзализаде

«"Каждый сам за себя" — вот что я вынес из этого выпуска. Одно из тех страшных интервью, когда ты себе представляешь человека лучше, честнее и чище, чем он есть на самом деле», «Когда речь зашла про Соловьева и Мирзализаде, выключил. Разочарован в Мартиросяне», «Принесите Мартиросяну новый памперс. Этот уже полный. — Гарик, тут комика расстреляли. — Ну значит заслужил. Зря бы не расстреляли. — А вы не боитесь за себя? — Нет, я люблю власть и Путина. Прошу это записать и заверить у нотариуса».