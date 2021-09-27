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У покойного актера Пороховщикова объявилась внебрачная дочь

Вероника Полынина
14 минут назад

У покойного актера Александра Пороховщикова объявилась внебрачная дочь, пишет «Стархит».

У покойного актера Пороховщикова объявилась внебрачная дочь
Фото: ТАССТАСС

36-летняя Анна Степанова заявила о родстве с артистом в эфире программы «Пусть говорят» и сдала тест ДНК, который подтвердил ее слова.

Женщина заявила, что узнала о том, что ее отец – Пороховщиков, чуть больше года назад. По ее словам, она целый год приходила в себя от этой новости.

Мать Анны сообщила, что говорила артисту о том, что у него есть дочь, и даже приезжала к нему вместе с ней. Пороховщиков не захотел поддерживать отношения с девочкой, объяснив это тем, что недавно женился.

Когда мать Анны встречалась с актером, она была замужем, и долгое время сама не знала, кто является отцом ее дочери. Позже она сравнила снимки дочери с детскими фотографиями Пороховщикова и заметила сходство между ними.

Александр Пороховщиков – народный артист России, снимался в фильмах и сериалах «Гори, гори, моя звезда», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Звезда пленительного счастья», «С любимыми не расставайтесь», «Ворошиловский стрелок», «День рождения Буржуя», «Кадетство» и др.

Артист умер в 2012 году через месяц после смерти жены Ирины. Детей у супругов не было. Поскольку наследницей Пороховщикова по завещанию была его жена, все состояние актера (дача, две квартиры и машины) унаследовал его единокровный брат Шалва Барабадзе-младший, живущий в Грузии, с которым Пороховщиков ни разу не встречался. Особняк Пороховщикова в Староконюшенном переулке, где жил актер, был у него в аренде и теперь находится в собственности города Москвы.

Шоу-бизнес,Анна Степанова,Александр Пороховщиков,StarHit,
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