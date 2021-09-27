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Гузеева признавалась в страхе перед болезнями и смертью

Вероника Полынина
39 минут назад

Телеведущая Лариса Гузеева, госпитализированная с коронавирусом, ранее признавалась, что испытывает страх перед болезнями и смертью.

Гузеева признавалась в страхе перед болезнями и смертью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже умирала, у меня был аппендицит. Меня вскрывали, маму вызвали, чтобы попрощаться. Хотела бы, чтобы после смерти не было ничего, чтобы умереть навсегда. Потому что страшно, я не знаю, что там будет, а я так нагрешила, не хочется гореть в аду», - признавалась Гузеева в интервью Youtube-каналу «Скажи Гордеевой».

Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Два дня назад у Гузеевой поднялась температура, телеведущая начала испытывать трудности с дыханием. Гузеева сама сдала тест на COVID-19, он показал положительный результат. Взятый в больнице ПЦР-тест также оказался положительным.

У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус

По информации Mash, медики выявили у Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. Состояние актрисы врачи оценивают как тяжелое. Поражения легких не обнаружено.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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