Гузеева признавалась в страхе перед болезнями и смертью

«Я уже умирала, у меня был аппендицит. Меня вскрывали, маму вызвали, чтобы попрощаться. Хотела бы, чтобы после смерти не было ничего, чтобы умереть навсегда. Потому что страшно, я не знаю, что там будет, а я так нагрешила, не хочется гореть в аду», - признавалась Гузеева в интервью Youtube-каналу «Скажи Гордеевой».