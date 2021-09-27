Бочкарева заявила, что бывший муж не платит алименты

"В воспитании он не участвует. При этом у нас никогда не было никаких запретов относительно общения детей с отцом, другое дело, что ребята сами в какой-то момент не захотели. Наверно, потому что им с нами круто и интересно. Никаких трений с бывшим мужем у меня тоже никогда не было, я счастлива, надеюсь, он тоже. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. И, собственно, все. Иных точек соприкосновения нет", — рассказала Бочкарева.