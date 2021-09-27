Бочкарева заявила, что бывший муж не платит алименты

Актриса Наталья Бочкарева рассказала, почему бывший муж Николай Борисов не общается с детьми и не платит алименты.
В интервью "СтарХиту" артистка призналась, что после расставания он некоторое время выполнял роль отца, однако сейчас экс-супруг не принимает участие в воспитании детей.
"В воспитании он не участвует. При этом у нас никогда не было никаких запретов относительно общения детей с отцом, другое дело, что ребята сами в какой-то момент не захотели. Наверно, потому что им с нами круто и интересно. Никаких трений с бывшим мужем у меня тоже никогда не было, я счастлива, надеюсь, он тоже. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. И, собственно, все. Иных точек соприкосновения нет", — рассказала Бочкарева.
Кроме того, Николай Борисов не помогает детям финансово. При этом актриса не просит с него денег, и справляется с содержанием своих наследников самостоятельно:
"Я не отношусь к тем женщинам, которые подают на алименты. Мол, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Всегда старалась все делать сама, чтобы не быть никому обязанной и должной".
У Натальи Бочкаревой двое детей от адвоката Николая Борисова — 14-летний Иван и 13-летняя Мария. Супруги были в браке на протяжении семи лет — с 2007 по 2014 год. Сейчас звезда сериала "Счастливы вместе" замужем за бизнесменом Романом.
Как поделилась актриса, дети не собираются идти по ее стопам. По словам Бочкаревой, она перекормила их съемками и активностями в детстве. Иван сейчас учится в московском кадетском корпусе, а Мария увлекается изучением языков в английской школе и планирует стать филологом.