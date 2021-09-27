В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зрителей возмутила бутылка водки на «Поле чудес»

Вероника Полынина
28 минут назад

Зрителей «Поля чудес» возмутили подарки участникам программы, посвященной 100-летию республики Коми. Выпуск передачи доступен в Youtube.

Зрителей возмутила бутылка водки на «Поле чудес»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В выпуске приняли участие жители республики. Одному из них в качестве приза из черного ящика достался сертификат на поездку в Санкт-Петербург на двоих. Другому – заслуженному шахтеру Юрию – бутылка водки и кабачок.

Зрителей разочаровал выбор приза, многие сочли его унизительными для участника и позорным для авторов программы.

Ширвиндт покинет пост худрука Театра Сатиры

«Лучше бы вместо бутылки положили хорошую вещицу с логотипом «Поля чудес», «Приз бутылка водки и огурец - это ужас!!!», «Призы бутылка водки - это очень низко для такого шоу. Позор!!!», «Жаль, что заслуженный северянин выиграл бутылку водки. Его незаслуженно унизили. Такой выигрыш очерняет эту игру. Оочень жаль», «Зачем так обижать? И как насмешка над человеком, дал бутылку. Что, не нашлось, что подарить?», «Что за приз - бутылка? тем более для такого человека! кошмар! разочарование!!!» - возмутились зрители в комментариях к выпуску.

Шоу-бизнес,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители