Зрителей возмутила бутылка водки на «Поле чудес»

В выпуске приняли участие жители республики. Одному из них в качестве приза из черного ящика достался сертификат на поездку в Санкт-Петербург на двоих. Другому – заслуженному шахтеру Юрию – бутылка водки и кабачок.

«Лучше бы вместо бутылки положили хорошую вещицу с логотипом «Поля чудес», «Приз бутылка водки и огурец - это ужас!!!», «Призы бутылка водки - это очень низко для такого шоу. Позор!!!», «Жаль, что заслуженный северянин выиграл бутылку водки. Его незаслуженно унизили. Такой выигрыш очерняет эту игру. Оочень жаль», «Зачем так обижать? И как насмешка над человеком, дал бутылку. Что, не нашлось, что подарить?», «Что за приз - бутылка? тем более для такого человека! кошмар! разочарование!!!» - возмутились зрители в комментариях к выпуску.