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Хмельницкая легла под капельницы после COVID-19

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, как восстанавливается после коронавирусной инфекции. Артистка написала пост в своем Instagram-аккаунте.

Хмельницкая легла под капельницы после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хмельницкой, ей пришлось обратиться в клинику, чтобы прийти в себя после болезни.

"Даже после выздоровления COVID-19 продолжает влиять на здоровье. Последствия заболевания не менее опасны, чем вирус. Если вовремя не остановить их развитие и не заняться восстановлением организма, эти последствия могут привести к серьезным осложнениям", — написала актриса.

@alyona_xmelik

Звезда сделала комплексный Check-up организма по анализам крови, прошла детокс и сделала восстановительные капельницы.

"Очень важным этапом реабилитации стало обучение дыхательным упражнениям, основанным на принципах йоги и аюрведы, для увеличения хода диафрагмы, ее укрепления, увеличения ЖЕЛ, освобождения и очищения альвеол и улучшения оксигенации тканей", — отметила Хмельницкая.

В комментариях фанаты поддержали артистку и посоветовали ей скорейшего восстановления:

"Ваше здоровье и хорошее самочувствие - наше счастье, чтобы всегда были здоровы и также прекрасны как и сейчас", — написали подписчики.

Алена Хмельницкая заболела коронавирусом еще в январе, через несколько дней после своего 50-летия. Сначала актриса проходила лечение дома, но потом решила лечь в больницу, чтобы ее состояние контролировали врачи.

"Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. Я на связи", — рассказывала звезда.

Шоу-бизнес,Алена Хмельницкая,
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