Хмельницкая легла под капельницы после COVID-19

"Даже после выздоровления COVID-19 продолжает влиять на здоровье. Последствия заболевания не менее опасны, чем вирус. Если вовремя не остановить их развитие и не заняться восстановлением организма, эти последствия могут привести к серьезным осложнениям", — написала актриса.