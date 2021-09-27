Хмельницкая легла под капельницы после COVID-19

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, как восстанавливается после коронавирусной инфекции. Артистка написала пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам Хмельницкой, ей пришлось обратиться в клинику, чтобы прийти в себя после болезни.
"Даже после выздоровления COVID-19 продолжает влиять на здоровье. Последствия заболевания не менее опасны, чем вирус. Если вовремя не остановить их развитие и не заняться восстановлением организма, эти последствия могут привести к серьезным осложнениям", — написала актриса.
Звезда сделала комплексный Check-up организма по анализам крови, прошла детокс и сделала восстановительные капельницы.
"Очень важным этапом реабилитации стало обучение дыхательным упражнениям, основанным на принципах йоги и аюрведы, для увеличения хода диафрагмы, ее укрепления, увеличения ЖЕЛ, освобождения и очищения альвеол и улучшения оксигенации тканей", — отметила Хмельницкая.
В комментариях фанаты поддержали артистку и посоветовали ей скорейшего восстановления:
"Ваше здоровье и хорошее самочувствие - наше счастье, чтобы всегда были здоровы и также прекрасны как и сейчас", — написали подписчики.
Алена Хмельницкая заболела коронавирусом еще в январе, через несколько дней после своего 50-летия. Сначала актриса проходила лечение дома, но потом решила лечь в больницу, чтобы ее состояние контролировали врачи.
"Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. Я на связи", — рассказывала звезда.